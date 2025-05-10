Белоусов встретился с начальником главного штаба ВС Нигерии

Глава Минобороны России Андрей Белоусов встретился с начальником Главного штаба Вооруженных сил Нигерии генерал-майором Кристофером Гвабином Мусой. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства РФ.

В ходе переговоров министр заявил, что Москва рассматривает Нигерию как перспективного партнера в Африке.

Также он отметил, что российская сторона поддерживает стремление нигерийских властей к укреплению национальных вооруженных сил для защиты суверенитета страны и безопасности в регионе.

«Позитивно оцениваем ваш настрой на плодотворное сотрудничество с нашей страной в военной и военно-технической сферах», – добавил Белоусов.

В этот же день министр обороны РФ провел встречу со своим коллегой из Буркина-Фасо бригадным генералом Селестином Симпоре. По его словам, РФ приветствует и поддерживает стремление Буркина-Фасо «выражать свое мнение, отстаивать свой суверенитет». В свою очередь Симпоре отметил, что Москва и Уагадугу далеко продвинулись в области военно-технического сотрудничества.

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