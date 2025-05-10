Белоусов рассказал об отношении РФ к Конфедерации Сахеля

Министр обороны РФ Андрей Белоусов Россия провел двустороннюю встречу с министром обороны Нигера корпусным генералом Салифу Моди.

«Стремимся к тому, чтобы весь спектр российско-нигерских военных связей динамично расширялся», — заявил Белоусов.

Он отметил, Россия рассматривает Конфедерацию государств Сахеля, как проявление решимости Нигера, Буркина-Фасо и Мали выстраивать новую архитектуру региональной безопасности.

До этого Белоусов и министр обороны Узбекистана Шухрат Халмухамедов подписали план стратегического партнерства до 2030 года. Двусторонняя встреча прошла в Москве. Белоусов отметил, что Россия ценит роль Узбекистана в вопросах тылового обеспечения советской армии в годы Великой Отечественной войны. Он также подчеркнул, что участие военнослужащих Узбекистана в параде на Красной площади глубоко закономерно.

Ранее Белоусов назвал НАТО причиной совершенствования армии.