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В ВМФ назвали «смешными» сообщения о перехвате подлодки РФ у берегов Франции

РИА: в ВМФ назвали нелепым сообщение о перехвате подлодки РФ в Ла-Манше
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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Называть перехватом наблюдение за подводной лодкой Военно-морского флота (ВМФ) России «Краснодар» в проливе Ла-Манш «неквалифицированно и смешно». Об этом РИА Новости заявил источник в Главном штабе Военно-морского флота РФ.

Формулировка «перехватил» выглядит нелепо, сказал собеседник агентства, отметив, что подводные лодки проходят Ла-Манш в надводном положении и в соответствии с морским международным правом.

«Называть это «перехватом» смешно и неквалифицированно», — добавил источник.

По его словам, «Краснодар» выполнил задачи в Средиземном море и планово возвращался к своему месту базирования.

10 мая немецкий телеканал n-tv сообщил, что военный корабль HMS Tyne в составе королевского флота Великобритании «перехватил» российскую подводную лодку «Краснодар» у берегов Франции, а британский вертолет наблюдал за подводным судном с воздуха.

Б-265 «Краснодар» — дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка», входящая в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России.

Ранее сообщалось, что Россия спустила на воду атомную подлодку с гиперзвуковой ракетой «Циркон».

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