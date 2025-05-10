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В Германии сообщили о перехвате российской подлодки у берегов Франции

N-tv: британский флот перехватил российскую подводную лодку в проливе Ла-Манш
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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Королевский флот Великобритании перехватил российскую подводную лодку «Краснодар» у берегов Франции. Об этом сообщил немецкий телеканал n-tv.

«На обратном пути из Средиземного моря в Россию подводная лодка ... пересекает Ла-Манш. Британский вертолет наблюдал за подводным аппаратом с воздуха, британский военный корабль «HMS Tyne» перехватил российский «Краснодар» у берегов Франции», — сообщает телеканал, публикуя видеозапись, на которой запечатлено наблюдение за подлодкой.

Другой информации не приводится.

Б-265 «Краснодар» — дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка», входящая в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России.

В апреле The National Interest сообщал, что Россия спустила на воду атомную подводную лодку (АПЛ) «Пермь» проекта 885М (шифр «Ясень-М») с гиперзвуковой ракетой «Циркон». Субмарина способна поражать морских или наземных противников с помощью крылатых ракет вертикального пуска».

Ранее атомный подводный крейсер «Красноярск» провел учения в Тихом океане.

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