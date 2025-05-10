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Российским военным вручили госнаграды в зоне СВО

Военным 29-й общевойсковой армии «Востока» вручили ордена и медали в зоне СВО
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Военнослужащим 29-й общевойсковой армии группировки российских войск «Восток» вручили государственные и ведомственные награды в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Отмечается, что награждение состоялось в рамках торжественных мероприятий по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Бойцам вручили ордена Мужества, медали «За отвагу», Суворова, «За храбрость», «За боевые отличия».

Военнослужащие 29-й общевойсковой армии группировки «Восток» принимают участие в СВО с самого начала, с февраля 2022 года. Как подчеркнули в оборонном ведомстве, своими действиями бойцы неоднократно доказали, что могут удерживать самые ответственные и напряженные участки фронта, повсеместно выбивая противника.

Командир подразделения с позывным Урал заявил, что он и его сослуживцы воюют против «фашизма», выполняют воинский долг, выполняют боевые приказы и не думают о наградах.

Ранее министр обороны Андрей Белоусов вручил «Золотые Звезды» отличившимся на СВО военнослужащим.

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