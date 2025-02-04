В США заключили крупный контракт на создание систем РЭБ для подводных лодок

Пентагон заключил контракт на $1,36 млрд на создание РЭБ для подводных лодок

Министерство обороны США заключило контракт с военно-промышленным концерном Lockheed Martin на производство систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подводных лодок. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

Lockheed Martin предстоит разработка и техническая поддержка систем РЭБ AN/BLQ-10 как для подводных лодок, которые уже входят в состав американских военно-морских, так и для тех, которые будут строиться.

В случае исполнения всех заложенных в контракте опций его объем может достичь $1,36 млрд.

В Пентагоне отметили, что работы должны быть завершены к январю 2030 года. Они будут финансироваться из бюджета Военно-морских сил США.

21 декабря сообщалось, что министерство обороны США приняло решение закупить 145 истребителей F-35 «пятого поколения» на $11,7 млрд.

19 декабря сообщалось, что Пентагон потратит около $3,5 млрд на создание нового самолета «судного дня».

Ранее Пентагон заключил многомиллионный контракт с компанией из Техаса.