В одном из российских регионов объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщает оперштаб региона в Telegram-канале.

Граждан призвали найти укрытие, если они находятся на улице в ближайшем здании.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой», — говорится в сообщении.

Также украинские военные атаковали дронами-камикадзе село Каменский Хутор Климовского района в Брянской области. По словам Богомаза, осколочные ранения получил мирный житель. Мужчину доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

До этого в Ивановской области объявили опасность атаки беспилотников.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Минобороны сообщили о 488 нарушениях майского перемирия ВСУ.