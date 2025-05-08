Житель Брянской области попал в больницу после атаки украинского беспилотника

Украинские военные атаковали дронами-камикадзе село Каменский Хутор Климовского района. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, осколочные ранения получил мирный житель. Мужчину доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

До этого бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России полковник запаса Сергей Хатылев заявлял, что часть беспилотников Вооруженных сил Украины запускаются с российской территории. По его словам, подобным образом могут действовать «диверсионно-разведывательные группы в приграничье и пятая колонна».

При этом беспилотники, способные преодолевать расстояние до 2 тысяч километров, запускаются с территории Украины, добавил он.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Минобороны сообщили о 488 нарушениях майского перемирия ВСУ.