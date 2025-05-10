В Кремле назвали условие для продолжительного перемирия с Украиной

Условие для продолжительного временного перемирия с Украиной — Запад должен перестать поставлять украинским Вооруженным силам страны оружие. Об этом в интервью телеканалу ABC News заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Если мы говорим о прекращении огня, то что мы будем делать с поставками оружия, ежедневно поступающими из США и европейских стран? <...> В противном случае это будет иметь преимущество для Украины. Украина продолжит тотальную мобилизацию, перебрасывая на фронт новые войска», — заявил Песков.

Он добавил, преодолев неоднократные попытки журналистки ABC перебивать, что Россия не собирается давать Украине такое значимое преимущество.

Также Дмитрий Песков добавил, что слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о скором 30-дневном перемирии с Украиной необходимо уточнить.

Мерц подчеркнул, что полностью согласен с инициативой президента США Дональда Трампа по 30-дневному прекращению огня, а также добавил, что эту позицию разделяют правительства Франции, Великобритании и Польши.

Ранее Мерц выступил за быстрое прекращение боев на Украине.