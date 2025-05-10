Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На севере Индии прозвучали взрывы

Reuters: в индийском городе Амритсар прозвучали четыре взрыва
close
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

В индийском городе Амритсар прозвучали четыре взрыва. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

«Четыре взрыва были слышны в индийском Амритсаре», — указано в сообщении.

По данным телеканала Geo TV, под удар попали базы Нур-хан, Мюрид и Шоркот. Представители пакистанской армии заявили, что одна из индийских баллистических ракет упала на территории Адампура, откуда она была выпущена. Пять других достигли района города Амритсар в индийском штате Пенджаб.

Амритсар является священным городом для сикхов — индийской влиятельной этноконфессиональной группы. Он расположен в штате Пенджаб на границе с Пакистаном.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после теракта 22 апреля, когда группа людей расстреляла туристов в спорном штате Джамму и Кашмир. Индия обвинила в атаке Пакистан, в Исламабаде назвали реакцию Нью-Дели несправедливой и политически мотивированной. После этого Индия перекрыла подачу воды в реке Инд на территорию Пакистана, заблокировав все четыре шлюза. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о риске тотальной войны.

Ранее в минобороны Индии рассказали, как Пакистан прикрывает свои атаки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами