На севере Индии прозвучали взрывы

В индийском городе Амритсар прозвучали четыре взрыва. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

«Четыре взрыва были слышны в индийском Амритсаре», — указано в сообщении.

По данным телеканала Geo TV, под удар попали базы Нур-хан, Мюрид и Шоркот. Представители пакистанской армии заявили, что одна из индийских баллистических ракет упала на территории Адампура, откуда она была выпущена. Пять других достигли района города Амритсар в индийском штате Пенджаб.

Амритсар является священным городом для сикхов — индийской влиятельной этноконфессиональной группы. Он расположен в штате Пенджаб на границе с Пакистаном.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после теракта 22 апреля, когда группа людей расстреляла туристов в спорном штате Джамму и Кашмир. Индия обвинила в атаке Пакистан, в Исламабаде назвали реакцию Нью-Дели несправедливой и политически мотивированной. После этого Индия перекрыла подачу воды в реке Инд на территорию Пакистана, заблокировав все четыре шлюза. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о риске тотальной войны.

Ранее в минобороны Индии рассказали, как Пакистан прикрывает свои атаки.