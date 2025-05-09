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ВСУ атаковали девять населенных пунктов в Белгородской области

Гладков: дроны ВСУ атаковали девять населенных пунктов в Белгородской области
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Inna Varenytsia/Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали с помощью беспилотников девять населенных пунктов Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Предварительно, никто из жителей не пострадал. Над Белгородским районом системой ПВО сбит беспилотник. В поселке Разумное в результате падения обломков посечена кровля частного домовладения», — написал глава региона.

Гладков добавил, что также украинские войска атаковали с помощью беспилотника фермерское хозяйство в селе Бочковка. В городе Валуйки, по данным губернатора, в результате детонации дрона загорелся камыш. Еще один аппарат ударил по грузовому автомобилю, добавил глава региона.

Помимо этого, ВСУ атаковали участок автодороги Гладково — Поминово Валуйского округа, отметил Гладков. В результате удара FPV-дрона была повреждена единица спецтехники. По словам губернатора, украинские военные также применили дроны при атаке на поселок Уразово, город Шебекино, села Новая Таволжанка, Мешковое и Зозули.

Днем 9 мая в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны за неделю сбили 32 управляемые авиационные бомбы JDAM, 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 1 615 беспилотников самолетного типа ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о действиях ВСУ после объявления перемирия.

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