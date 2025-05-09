ВСУ атаковали Белгородскую область в трех местах

Гладков: ВСУ атаковали частный дом и цистерну в Белгородской области

Украинские войска атаковали частный дом и фермерское хозяйство в Белгородском районе. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В городе Валуйки от детонации беспилотника загорелся камыш — пожарными расчетами очаги возгорания ликвидированы. Еще один дрон атаковал грузовой автомобиль — повреждена цистерна», — рассказал он.

Атакам беспилотников также подвергся поселок Уразово. Пострадал инфраструктурный объект связи.

Из местного населения никто не пострадал, уточнил Гладков.

До этого Гладков сообщил, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области. По данным губернатора, украинские войска выпустили 132 снаряда и использовали для атак 105 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), из которых 45 были сбиты.

Известно, что во время атаки пострадал заместитель губернатора и руководитель администрации губернатора Белгородской области Александр Лоренц.

Ранее командир рассказал, зачем ВСУ пытаются проникнуть в Белгородскую и Курскую области.