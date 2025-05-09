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Заместитель губернатора Белгородской области пострадал при атаке дрона ВСУ

Гладков: замгубернатора и сотрудник Росгвардии пострадали при атаке дрона ВСУ

Заместитель губернатора и руководитель администрации губернатора Белгородской области Александр Лоренц пострадал в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на здание правительства. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Слепое осколочное ранение бедра получил сотрудник Росгвардии. Также в момент взрыва возле здания находился замгубернатора Александр Александрович Лоренц», — заявил он.

По словам губернатора, Лоренца осмотрели врачи и диагностировали ему сотрясение и акубаротравму. На данный момент он проходит лечение амбулаторно.

Пострадавший сотрудник Росгвардии находится в госпитале, где медики оказывают ему всю необходимую помощь.

До этого Гладков сообщил, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области. По данным губернатора, украинские войска выпустили 132 снаряда и использовали для атак 105 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), из которых 45 были сбиты.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о действиях ВСУ после объявления перемирия.

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