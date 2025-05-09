Гладков рассказал о последствиях обстрелов ВСУ Белгородской области за сутки

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

По данным губернатора, украинские войска выпустили 132 снаряда и использовали для атак 105 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), из которых 45 были сбиты.

«Сегодня утром в Белгороде в результате атаки беспилотника повреждено здание правительства Белгородской области», — уточнил Гладков.

Глава региона рассказал, что в Краснояружском районе по поселкам Задорожный и Прилесье, селам Вязовое, Демидовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Теребрено ВСУ выпустили 79 боеприпасов в ходе 12 обстрелов и совершили атаки при помощи 17 беспилотников.

«В Белгородском районе <...> ночью от удара беспилотника в селе Чайки повреждены два легковых автомобиля. Сегодня утром в поселке Дубовое в результате падения обломков от сбитого беспилотника загорелась сухая трава — возгорание ликвидировано», — отметил губернатор.

Кроме того, различные повреждения в Белгородской области зафиксировали в двух многоквартирных домах, четырех частных домовладениях, трех коммерческих объектах, административном здании, складском помещении сельхозпредприятия, двух магазинах, социальном объекте, сельхозпредприятии и 12 транспортных средствах.

За медицинской помощью обратился мужчина, пострадавший при атаке дрона 7 мая в городе Шебекино.

При этом Гладков сообщил, что в результате атаки БПЛА по зданию правительства Белгородской области пострадали сотрудник Росгвардии и замгубернатора Александр Лоренц. В настоящее время обоим оказывают медицинскую помощь.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о действиях ВСУ после объявления перемирия.