Индия объявила о наборе резервистов из-за конфликта с Пакистаном

Правительство Индии дало разрешение командующему вооруженными силами привлечь территориальные войска — добровольческие резервные формирования — для оказания поддержки национальной армии. Об этом сообщает информационное агентство Press Trust of India.

В официальном сообщении отмечается, что территориальные войска будут задействованы «для обеспечения необходимой охраны и поддержки регулярных вооруженных сил». Этот шаг был предпринят в связи с продолжающимся военным конфликтом между Индией и Пакистаном.

Также было указано, что руководство страны уполномочило начальника штаба армии призывать «каждого офицера и каждого зачисленного в территориальные войска» для выполнения поставленных задач.

В ночь на 9 мая армии Индии и Пакистана обменялись интенсивными залпами снарядов и выстрелами через свою границу в Кашмире. В результате ударов по меньшей мере пять мирных жителей приграничного района не выжили. В Пакистане необычайно интенсивная ночь артиллерийских обстрелов привела к ранению мирных жителей в 12 районах вблизи линии контроля, которая разделяет Кашмир.

Ранее политолог рассказал, решатся ли Индия и Пакистан применить ядерное оружие.