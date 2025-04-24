На Украине рассказали о борьбе с аспирантами-уклонистами

На Украине высшие учебные заведения проходят «интенсивную проверку» на предмет аспирантов, которые поступили, чтобы уклониться от мобилизации. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на заместителя министра образования Украины Михаила Винницкого.

В 2022-2023 годах многие поступили на аспирантуру именно с целью избежать мобилизации, и теперь их вычисляют по тому, как они выполняют учебные планы, отметил чиновник.

На Украине уже отчислили три тысячи аспирантов, поступивших после начала конфликта, говорится в публикации. По словам Винницкого, летом отчисленных станет еще больше.

23 апреля депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Руслан Горбенко заявил, что с 2022 года от мобилизации из страны сбежали 400 тысяч человек. По его словам, на конец февраля 2022 года за границей уже находился один миллион украинцев, которые не вернулись в страну после начала СВО.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

Ранее стало известно, как украинцы спасают детей от мобилизации.