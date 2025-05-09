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Стало известно, на что Франция направит доходы от замороженных активов России

Франция направит доходы от замороженных активов РФ на обслуживание гаубиц Caesar
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Reuters

Франция направит доходы от замороженных активов РФ на обслуживание самоходных гаубиц Caesar, которые Париж передал Киеву. Об этом заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро, передает РИА Новости.

«Благодаря задействованию доходов от замороженных [российских] активов Франция сможет через свое предприятие (франко-германского оборонного концерна — «Газета.Ru) KNDS обеспечить обслуживание орудий Caesar, которые Франция поставила Украине», — заявил он.

Министр заявил об этом в ходе визита во Львов, где проходит неформальная встреча министров иностранных дел стран Евросоюза.

В общей сложности Париж передал Киеву около 60 гаубиц Caesar. В рамках своей мощности это оружие способно менее чем за минуту выпустить шесть снарядов на дальность до 40 километров с высокой точностью.

Накануне глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел ЕС во время визита в Киев 9 мая объявят о предоставлении Украине €1 млрд евро для производства оружия.

До этого Евросоюз перевел Украине 1 млрд евро в рамках очередного транша с доходов от замороженных активов России за рубежом.

Ранее на Украине захотели арестовать активы России в Израиле.

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