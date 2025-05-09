Стало известно, на что Франция направит доходы от замороженных активов России

Франция направит доходы от замороженных активов РФ на обслуживание самоходных гаубиц Caesar, которые Париж передал Киеву. Об этом заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро, передает РИА Новости.

«Благодаря задействованию доходов от замороженных [российских] активов Франция сможет через свое предприятие (франко-германского оборонного концерна — «Газета.Ru) KNDS обеспечить обслуживание орудий Caesar, которые Франция поставила Украине», — заявил он.

Министр заявил об этом в ходе визита во Львов, где проходит неформальная встреча министров иностранных дел стран Евросоюза.

В общей сложности Париж передал Киеву около 60 гаубиц Caesar. В рамках своей мощности это оружие способно менее чем за минуту выпустить шесть снарядов на дальность до 40 километров с высокой точностью.

Накануне глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел ЕС во время визита в Киев 9 мая объявят о предоставлении Украине €1 млрд евро для производства оружия.

До этого Евросоюз перевел Украине 1 млрд евро в рамках очередного транша с доходов от замороженных активов России за рубежом.

Ранее на Украине захотели арестовать активы России в Израиле.