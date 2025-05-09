Медведев в День Победы напомнил россиянам, что делают с врагами

Медведев: если враг не сдается, его уничтожают

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале поздравил россиян с Днем Победы, подчеркнув необходимость борьбы с врагом.

«Мы помним: если враг не сдается, его уничтожают», – написал Медведев.

Он также процитировал строки из гимна Ракетных войск стратегического назначения (РВСН): «После нас тишина, но кому это нужно…»

До этого Медведев выступил с инициативой создания памятного дня, связанного со специальной военной операцией (СВО) на Украине. Соответствующее заявление он сделал на встрече с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации. По мнению зампреда СБ России, введение дня памяти необходимо для сохранения памяти о героях.

9 мая на Красной площади в Москве состоялся парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В торжественном мероприятии приняли участие более 11 тыс. военнослужащих министерства обороны Российской Федерации и других силовых ведомств. В их числе оказались 1,5 тыс. участников СВО.

Ранее Медведев напомнил европейским странам о судьбе гитлеровской Германии.