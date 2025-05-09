В параде Победы на Красной площади приняли участие более 11 тыс. военнослужащих

ТАСС: в параде участвуют 11 тыс. военных, в том числе 1,5 тыс. бойцов СВО

В параде Победы на Красной площади в Москве приняли участие более 11 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

По данным агентства, в числе участников шествия 1,5 тысячи бойцов СВО.

В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Торжества проходят по всей России. Всего более 170 событий вошли в план мероприятий, приуроченных к памятной дате. Среди ключевых событий — акции «Свеча памяти», «Сад памяти», «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк».

На параде Победы в Москве в этом году будет в три раза больше военной техники по сравнению с прошлым годом. Также в центре столицы покажут и новые образцы машин, которые впервые примут участие в Параде.

По Красной площади пройдут колонны бронеавтомобилей, ракетовозов, тягачей, танков и другой гусеничной техники. После прохода сводных полков военнослужащих на брусчатку выйдут колонны военной техники. О том, какие боевые машины примут участие в параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее День Победы стал самым популярным запросом в украинском Google.