МО: ВС России нанесли шесть групповых ударов по Украине до начала перемирия

ВС России до начала перемирия нанесли шесть групповых ударов по целям на территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удары наносились в период с 3 по 8 мая. Целью стали объекты военно-промышленного комплекса Украины.

«Нанесены шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА, в результате которых поражена инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения и боеприпасов, места хранения БПЛА», — говорится в сообщении.

6 мая сообщалось, что ВС России ударили по штабу украинской армии. В свою очередь координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что удар был зафиксирован по ангару с техникой украинской стороны. Кроме того, был уничтожен склад со снарядами и минометами ВСУ в пригороде Харькова.

1 мая Лебедев сообщил, что подразделения российской стороны ударили по окрестностям села Храповщина в Сумском районе Украины, где скапливались украинские военные, сбежавшие из Курской области.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении складов ВСУ.