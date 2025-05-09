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Белоусов заявил, что участники СВО продолжают дело поколения победителей

Белоусов: бойцы СВО сражаются с неонацизмом, продолжая традиции ветеранов ВОВ
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Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

Российские военные в ходе специальной военной операции сражаются с неонацизмом, продолжая традиции ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом говорится в приказе министра обороны РФ Андрея Белоусова, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

«Сегодня в ходе специальной военной операции защитники Отечества, продолжая традиции поколения победителей, с честью выполняют свой воинский долг», – сказано в документе.

По словам министра, бойцы СВО самоотверженно борются с неонацистами, образцово решают поставленные задачи, а также обеспечивают суверенитет и безопасность России. Белоусов поздравил военнослужащих, их родных и близких с Днем Победы и пожелал им крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов на благо России.

В этом же документе министр обороны приказал произвести праздничные салюты 9 мая в 22:00 с привлечением воинских частей в городах-героях Москве, Волгограде, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Смоленске, Туле и еще в ряде городов.

Ранее председатель Государственной думы Володин поблагодарил ветеранов за победу в Великой Отечественной войне.

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