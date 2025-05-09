Путин на параде Победы заявил, что Россия не забыла уроки Второй мировой войны

Путин заявил, что Россия помнит уроки войны и не согласится с искажением правды

Президент России Владимир Путин заявил, что страна не забыла уроки Второй мировой войны. Речь российского лидера опубликовала пресс-служба Кремля.

По его словам, российская сторона не закроет глаза на попытки оправдать нацизм. Он отметил, что долг России — отстаивать честь командиров Красной армии. Также глава государства напомнил о подвиге представителей разных национальностей, которые вошли в историю как русские солдаты.

В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Торжества проходят по всей России. Всего более 170 событий вошли в план мероприятий, приуроченных к памятной дате. Среди ключевых событий — акции «Свеча памяти», «Сад памяти», «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк».

Особое внимание уделяют мероприятиям по случаю важных сражений. По словам министра культуры Ольги Любимовой, празднование 80-летия Победы станет самым масштабным за прошедшие десятилетия.

В столичном Музее Победы на Поклонной горе представили официальный логотип 80-летия Победы: на нем изображена скульптура Евгения Вучетича «Родина-мать зовет!», которая находится на Мамаевом кургане в Волгограде.

По Красной площади пройдут колонны бронеавтомобилей, ракетовозов, тягачей, танков и другой гусеничной техники. После прохода сводных полков военнослужащих на брусчатку выйдут колонны военной техники. О том, какие боевые машины примут участие в параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал День Победы главным праздником в России.