Участники СВО прошли маршем на параде Победы в Москве

Расчет участников СВО прошел по Красной площади на параде Победы

Расчет военнослужащих — участников специальной военной операции (СВО) прошел по Красной площади в Москве на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС.

В министерстве обороны России отметили, что в парадном строю шли 20 Героев Российской Федерации, 44 Георгиевских кавалера и 54 кавалера ордена Мужества, награжденных за храбрость и отвагу при выполнении боевых задач.

Бойцы пронесли по параду знамена группировок войск, принимающих в данный момент участие в спецоперации, а также военных округов.

Сообщается, что в общей сложности в параде Победы приняли участие более 11 тысяч военнослужащих, из которых 1,5 тысячи — бойцы СВО.

До этого ТАСС передавал, что по Красной площади прошли парадные расчеты военнослужащих армий стран Содружества Независимых Государств и других дружественных России стран.

Ранее Путин назвал День Победы главным праздником в России.