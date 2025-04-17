Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что ВСУ уносят тела наемников с поля боя, чтобы скрыть их присутствие в рядах украинской армии. Его слова передает ТАСС.

«Они (ВСУ. — «Газета.Ru») бросают своих раненых, убитых, но выносят с поля боя раненых и убитых наемников. Это жесткий принцип ведения войны. Каждый командир батальона, роты знает о том, что у него задача номер один — в любом случае не допустить захвата российскими войсками иностранных наемников. И их в первую очередь выносят с поля боя для того, чтобы мы не фиксировали тот факт, <...> что со всего мира сюда толпами едут наемники», — поделился Водолацкий.

До этого финский военный корреспондент Кости Хейсканен рассказал, что погиб 20-летний гражданин Финляндии, который воевал в составе ВСУ. По словам журналиста, власти и родственники наемника не афишируют данную информацию. Наемник из города Турку стал одним из более чем двух десятков погибших финских граждан, которые воевали на стороне Украины.

Ранее финским волонтерам пришлось обеспечивать наемников ВСУ носками и дронами.