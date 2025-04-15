ТАСС: бойцы элитной бригады ВСУ пытаются сбежать из монастыря в Курской области

Солдаты элитной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются сбежать из Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в селе Горналь Курской области на территорию Сумской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным источника агентства, группировка украинской стороны несет значительные потери в районе монастыря.

«Разрозненные группы противника самовольно оставляют позиции и пытаются сбежать на территорию Сумской области», — заявил он.

Он отметил, что с позиций бегут бойцы элитной 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады, а также бывшие заключенные из состава 129-й отдельной бригады.

Накануне Telegram-канал Mash опубликовал видео штурма российскими войсками Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря, в котором были заблокированы военные ВСУ.

На кадрах объективного контроля показан удар противотанковой управляемой ракеты по первому этажу здания на территории комплекса с последующим обрушением части строения.

Горналь и Олешня — последние населенные пункты в Курской области, находящиеся под контролем украинской стороны.

Ранее стали известны потери иностранных наемников ВСУ в Курской области.