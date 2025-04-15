Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о попытке бегства солдат элитной бригады ВСУ из курского монастыря

ТАСС: бойцы элитной бригады ВСУ пытаются сбежать из монастыря в Курской области
close
Gleb Garanich/Reuters

Солдаты элитной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются сбежать из Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в селе Горналь Курской области на территорию Сумской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным источника агентства, группировка украинской стороны несет значительные потери в районе монастыря.

«Разрозненные группы противника самовольно оставляют позиции и пытаются сбежать на территорию Сумской области», — заявил он.

Он отметил, что с позиций бегут бойцы элитной 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады, а также бывшие заключенные из состава 129-й отдельной бригады.

Накануне Telegram-канал Mash опубликовал видео штурма российскими войсками Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря, в котором были заблокированы военные ВСУ.

На кадрах объективного контроля показан удар противотанковой управляемой ракеты по первому этажу здания на территории комплекса с последующим обрушением части строения.

Горналь и Олешня — последние населенные пункты в Курской области, находящиеся под контролем украинской стороны.

Ранее стали известны потери иностранных наемников ВСУ в Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами