Стало известно, кто возглавил знаменную группу на параде в Новосибирске

Знаменную группу на параде в Новосибирске возглавил участник специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

Торжественное шествие в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне стартовало в 10:00 по местному времени (6:00 мск). В самом начале на центральную площадь города вынесли флаг РФ и Знамя Победы.

«Знаменную группу возглавляет участник СВО Михаил Шаткин», — говорится в материале.

Из него следует, что всего в параде приняли участие более 2,5 тыс. военнослужащих.

До этого парад Победы состоялся в Иркутске. По данным Telegram-канала Babr Mash, во время торжественного шествия в городе развернули гигантскую копию Красного Знамени.

В 10:00 мск парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне стартует на Красной площади в Москве. По центру российской столицы пройдут колонны танков, бронеавтомобилей, тягачей, ракетовозов и другой гусеничной техники. Колонны военной техники появятся на Красной площади после прохода сводных полков военнослужащих. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось о сокращении числа глав государств, ожидаемых в Москве на День Победы.