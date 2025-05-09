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Шествие войск на Камчатке открыло празднование Дня Победы 9 мая

На Камчатке войска прошли торжественным маршем на День Победы 9 мая
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Dmitri Lovetsky/AP

Шествие войск на Камчатке открыло торжественное празднование Дня Победы 9 мая в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Объединенного командования Войск и сил на Северо-Востоке России (ОКВС).

«Колонна барабанщиков курсантов Камчатского государственного технического университета впервые открыла праздничное мероприятие, за ними проследовала рота почетного караула. Всего в парадном строю прошло около 1 100 военнослужащих частей ОКВС, а также сотрудники Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району, Росгвардии, МЧС, УМВД, женщины-военнослужащие и другие», — рассказали в пресс-службе командования.

Жителей Петропавловска-Камчатского также ждет концерт оркестра ОКВС и выставка современной боевой техники.

До этого в Кремле завершился обед с зарубежными гостями, приглашенными на 80 лет Победы.

В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Торжества пройдут по всей России. Всего более 170 событий вошли в план мероприятий, приуроченных к памятной дате. Среди ключевых событий — акции «Свеча памяти», «Сад памяти», «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк».

Ранее в Нижегородской области установили рекорд, подняв в небо гигантскую Георгиевскую ленту.

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80 лет Победы
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