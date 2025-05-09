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Северная Корея в ходе учений отработала готовность к ядерному контрудару

ЦТАК: КНДР провела учения для отработки готовности к ядерному контрудару
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Министерство обороны РФ/РИА Новости

В Северной Корее под руководством лидера страны Ким Чен Ына прошли учения для отработки срочного перехода всех подразделений на готовность к ядерному контрудару. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В ходе учений были задействованы дальнобойная реактивная система залпового огня калибром 600 мм и тактическая баллистическая ракета типа «Хвасон-11».

В агентстве подчеркнули, что цель учений была достигнута.

Накануне сообщалось, что Северная Корея, предположительно, запустила несколько баллистических ракет малой дальности в акватории Японского моря. По данным южнокорейских военных, пуск ракет был осуществлен из района города Вонсан, расположенного на восточном побережье КНДР.

В Объединенном комитете начальников штабов подчеркнули, что армия Южной Кореи готовится к новым северокорейским ракетным испытаниям и в связи с этим усиливает наблюдение и бдительность, поддерживая состояние полной боевой готовности. Кроме того, южнокорейские военные активно обмениваются информацией по баллистическим ракетам КНДР со своими американскими и японскими коллегами.

Ранее лидер КНДР заявил, что ядерные силы страны должны быть в полной боеготовности.

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