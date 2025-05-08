В Запорожской области при обстреле погиб инструктор центра «ВОИН»

Центр «ВОИН»: в Запорожской области при обстреле погиб Владислав Рахманов

В Запорожской области в результате обстрела погиб инструктор центра «ВОИН» Владислав Рахманов. Об этом сообщает Telegram-канал организации.

Отмечается, что Рахманов служил в добровольческом формировании «Барс-32 им. П.Судоплатова».

«Он погиб при исполнении, прежде всего, своего воинского долга — оказании первой помощи раненым сослуживцам в результате артиллерийского обстрела позиций Вооруженных Сил РФ», — говорится в сообщении.

По словам Героя России, командира Центра «ВОИН» Андраника Гаспаряна, самоотверженный поступок Рахманова — это ценный пример человеческой доброты, мужества и бесконечной преданности.

Рахманов родился в 1997 году в поселке Ключевая Нижнесергинского района Свердловской области. Он учился в Екатеринбургском колледже физической культуры. После срочной службы в армии Рахманов служил в подразделениях охраны ФСИН и в спецподразделениях МВД (ОМОН) в Екатеринбурге.

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