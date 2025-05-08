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Гладков сообщил о последствиях обстрелов ВСУ Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли Белгородскую область 147 снарядами за сутки
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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки обстреляли Белгородскую область 147 боеприпасами, женщина получила ранение. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, за сутки 28 населенных пунктов в шести районах Белгородской области оказались под ударом украинских войск. Для атаки ВСУ использовали 147 снарядов и 62 беспилотника, из которых 23 были сбиты.

«В Валуйском муниципальном округе <...> повреждены КамАЗ, четыре автомобиля и линия электропередачи. Аварийными службами электроснабжение было оперативно восстановлено», — уточнил Гладков.

Губернатор рассказал, что в селе Тишанка Волоконовского района в результате сброса взрывного устройства с беспилотника повреждено частное домовладение.

«В Краснояружском районе по поселку Прилесье, селам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка, Староселье и Теребрено выпущено 130 боеприпасов в ходе 21 обстрела и совершены атаки 21 беспилотника, один из которых сбит», — сообщил глава региона.

В городе Шебекино Шебекинского муниципального округа женщина получила ранение в результате атаки дрона. Ей оказали помощь в местной больнице, и она продолжит лечение амбулаторно.

Всего за отчетный период различные повреждения выявили в одном многоквартирном доме, двух частных домовладениях, коммерческом объекте и 13 транспортных средствах.

До этого командир бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба рассказал, зачем ВСУ пытаются проникнуть в Белгородскую и Курскую области. Он связал эти действия с желанием Киева «информационно затмить» празднование 9 Мая.

Ранее в России заявили, что Украина хочет сорвать парад Победы.

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