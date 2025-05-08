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В РФ усомнились в заявлении депутата Рады о неофициальном перемирии с Москвой

Политолог Асафов: Гончаренко заявил о перемирии ради политических очков
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Reuters

Политолог Александр Асафов счел ложью заявление депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о неофициальной поддержке Украиной перемирия с РФ. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

По словам украинского нардепа, в Вооруженных силах Украины (ВСУ) ранее получили указания о негласном присоединении к трехдневному перемирию.

Политолог Асафов отметил, что заявление Гончаренко — реакция сразу на два обстоятельства. К ним относится само перемирие, объявленное российским президентом Владимиром Путиным, и инициатива, которую проявили некоторые командиры ВСУ на фронте.

Эксперт объяснил действия депутата попыткой приписать эту заслугу в том или ином виде властям и лично себе как источнику таких новостей.

Асафов заявил, что на уровне Зеленского, Умерова, Сырского, Драпатого и других людей, которые имеют отношение к приказам, подобных распоряжений не было.

«Это идеологически несопоставимо с тем, что они могут сказать. Это принципиально невозможно», — объяснил политолог.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что дальнейшие действия Москвы по ситуации на Украине во многом определятся результатами трехдневного перемирия.

Ранее политолог оценил предложение Украины по 30-дневному перемирию.

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