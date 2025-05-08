Над Нижним Новгородом заметили низко летящий Ил-76

Над Нижним Новгородом сняли низко летящий военно-транспортный самолет Ил-76. Об этом сообщает News.NN.

Уточняется, что над городом пролетели два таких самолета, репетирующих участие в параде Победы. От громкого звука в городе начали звенеть оконные стекла и срабатывать сигнализации.

До этого в Москве прошла репетиция воздушной части парада Победы.

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что метеоусловия не помешают провести воздушную часть парада Победы 9 мая в Москве. По его словам, в этот день в столице ожидается облачная с прояснениями погода. Примерно после 9 утра кромка облачности составит до 500—800 метров, а ближе к полудню и вовсе повысится до 1000—1500 метров, что является благоприятными условиями для группового полета.

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