В СМИ рассказали о масштабах авиационных боев Индии и Пакистана

CNN: между Индией и Пакистаном произошел воздушный бой с участием 125 самолетов

Между Индией и Пакистаном произошел один из крупнейших и наиболее длительных боев в современной истории авиации. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

В схватке между истребителями двух государств было сбито пять индийских самолетов, говорится в публикации. В общей сложности в сражении участвовали 125 истребителей, а длилось оно более часа. Ни одна из сторон конфликта не покидала воздушного пространства своей страны.

Источники утверждают, что обмен ракетными ударами происходил на расстоянии, которое иногда превышало 160 километров.

В ночь на 7 мая Индия сообщила о начале операции «Синдур». Ее целью власти назвали «уничтожение террористической инфраструктуры Пакистана». Министерство обороны Индии заявило, что причиной операции стал теракт в Пахалгаме и что из Пакистана «планировались и направлялись террористические атаки».

8 мая минобороны Индии заявило, что армия страны нанесла удары по радарам и системам противовоздушной обороны Пакистана.

В ведомстве добавили, что средства ПВО были атакованы в ответ на попытку Пакистана в ночь на 8 мая атаковать ряд военных целей в Северной и Западной Индии, используя беспилотники и ракеты.

Ранее в Пакистане восстановили штатный режим работы большинства аэропортов.