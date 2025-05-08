Военкоры заявили, что ВСУ наступают на поселок в Курской области

Украинские войска пытаются взять под контроль поселок городского типа Теткино Курской области. Об этом заявил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«Враг снова наступает, пытаясь взять курское Теткино. Пехота ВСУ из Сумской области с утра пытается прорваться в Теткино, на помощь остаткам засевших на окраине штурмовых групп», — пишет канал.

По его данным, украинская бронегруппа начала атаку, пытаясь прорваться в районе населенного пункта Будки в направлении Теткино. Часть техники ВСУ была уничтожена российскими военными.

«РВ» также заявил, что десант ВС РФ продолжает зачистку улицы Чапаева, где идут ожесточенные бои.

До этого об атаке на Теткино сообщал Telegram-канал Mash. По его данным, украинские подразделения двигаются пешком со стороны Рыжевского леса силами 40 — 50 солдат. Кроме того, ВСУ провели предварительную артподготовку и бомбардировки перед наступлением.

По информации Mash, им не удалось прорваться через границу.

Ранее российский военный рассказал о попытке ВСУ проникнуть в Белгородскую область по трубе.