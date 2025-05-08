Стало известно, как опыт контрразведчиков в ВОВ помог ФСБ после начала СВО

Богатый опыт, полученный советскими контрразведчиками в Великой Отечественной войне, помог Федеральной службе безопасности (ФСБ) России усовершенствовать инструменты борьбы с предателями после начала специальной военной операции. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников в статье для сборника статей членов Совета безопасности РФ к 80-летию Великой Победы.

Бортников отметил, что в 2022 году Уголовный кодекс РФ был дополнен поправками, криминализирующими такие деяния, как переход на сторону противника, а также сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством. Кроме того, в обновленных статьях УК РФ также стала наказуема передача, сбор, хищение или хранение в целях передачи противнику информации, которая может навредить Вооруженным силам России, указал глава ФСБ.

«Поиск оптимальных путей решения современных проблем должен всегда вестись с учетом накопленного исторического опыта наших предшественников», — заключил Бортников.

18 апреля ФСБ рассекретила данные об операции Главного управления контрразведки СССР «Смерш» по борьбе с украинскими пособниками нацизма в 1944 году. В документах утверждается, что украинские националисты, которые проникли в ряды красноармейцев во время мобилизации, планировали в июле 1944-го захватить оружие и боеприпасы, после чего уничтожить офицерский состав в одном из полков.

«СМЕРШ» удалось раскрыть эти планы и предотвратить диверсию. Всего с 1 апреля по 25 августа 1944 года члены организации арестовали более 6,6 тысячи человек, включая 4,2 тысячи членов ОУН и УПА (организация запрещена в России).

Ранее были опубликованы засекреченные материалы «СМЕРШа».