Стали известны подробности работы советской контрразведки времен ВОВ

В России опубликовали засекреченные архивы контрразведывательной организации «Смерш», сообщается на сайте «Российского казачества».

Как сообщается на сайте, с 1 марта по 20 апреля 1943 года органы НКВД Северо-Кавказского фронта отфильтровали 30 тыс. призывников, из которых было арестовано 550 изменников Родины, пособников оккупантов, старост, агентов немецкой разведки и пособников оккупантов. Также было выявлено 84 дезертира.

Как отмечал начальник особого отдела фронта, комиссар госбезопасности Михаил Белкин в докладной записке на имя Виктора Абакумова, некоторые изменники шли на уловки.

«Часть изменников в целях скрытия своей враждебной деятельности при немцах являлись на призыв не по месту своего жительства, а в пункты, где их преступная деятельность не была известна», — говорил он.

Также Гитлер планировал создать антисоветское казачье самоуправление, но казаки не захотели сотрудничать с оккупантами.

«Документально установлено, что казачество Кубани в основной своей массе неохотно шло на приманки фашистских заправил», — отмечал Белкин.

Согласно раскрытым данным, некоторые все же согласились сотрудничать с немцами. Отдел Смерш 83-й Краснознаменной бригады морской пехоты изобличил Учускина Петра Ефимовича, сдавшегося в плен в 1942-м. Завербованный абвером, он выдавал партизан и советский актив.

Всего с апреля 1943 года по май 1945 года контрразведчики арестовали почти 630 тысяч шпионов, диверсантов, а также террористов, предателей, дезертиров, участников антисоветских организаций и прочих врагов Родины.