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Стало известно, как «Смерш» сорвал планы украинских националистов

ФСБ рассекретила данные об операции «Смерш» по борьбе с УПА* в 1944 году

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Сергей Пятаков/РИА Новости

ФСБ рассекретила данные об операции Главного управления контрразведки СССР «Смерш» по борьбе с украинскими пособниками нацизма в 1944 году. Документ приводит РИА Новости.

Согласно документу, украинские националисты, специально проникшие в ряды красноармейцев во время мобилизации, планировали в июле 1944-го захватить оружие и боеприпасы и уничтожить офицерский состав в одном из полков. После этого украинские националисты планировали вернуться в лес и продолжить вести вооруженную борьбу с Красной Армией на стороне УПА (организация запрещена в России).

«Смерш» удалось раскрыть эти планы и предотвратить диверсию. Всего с 1 апреля по 25 августа 1944 года бойцы СМЕРШ арестовали более 6,6 тыс. человек, включая 4,2 тыс. членов ОУН и УПА.

«Следствием по делам арестованных украинских националистов установлено, что значительная часть их, проживая в период немецкой оккупации в западных областях Украины и являясь участниками «Организации украинских националистов»*, зверски расправлялась с советским активом и военнопленными, совершая нападения на советские партизанские отряды, и вела среди населения вражескую пропаганду, направленную против Советского Союза», — говорится в документе.

До этого ФСБ спустя 80 лет рассекретила документы о политике гитлеровцев в Крыму.

Ранее ФСБ рассекретила архив операции против группы французов-нацистов под Брянском.

*   организация запрещена в России
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