В сети появились новые фотографии мужчины, прикованного в военкомате Киева

На Украине опубликовали новые фотографии мужчины, прикованного к батарее в ТЦК

Появились новые фотографии мужчины, прикованного сначала к кровати, а затем к батарее сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Снимки были сделаны в киевском военкомате. На фотографиях, опубликованных ранее, было видно, что мужчину приковали к кровати стяжкой. На новых изображениях мужчина привязан уже к батарее в туалете.

«Также на кадрах видна собака — авторы фото утверждают, что другого мужчину мобилизовали с животным», — говорится в публикации.

Сообщалось, что сотрудники военкомата приковали мужчину к кровати стяжками после того, как он стал бросаться на людей. Мужчина якобы вел себя агрессивно по отношению к остальным мобилизованным.

До этого стало известно, что в Киеве сотрудники одного из местных ТЦК регулярно практикуют связывание военнообязанных. Мобилизованных мужчин привязывают к кроватям и батареям, чтобы они не сбежали.

Ранее в подполье сообщили о нападениях сотрудников украинских ТЦК на женщин с детьми.