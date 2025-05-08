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В ВС РФ заявили об уроне памятникам ВОВ в Курской области из-за атак ВСУ

РИА Новости: саперы ВС РФ восстанавливают воинские мемориалы в Курской области
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Евгений Биятов/РИА Новости

Саперы Вооруженных сил (ВС) России взяли под контроль восстановление памятников бойцам, павшим в годы Великой Отечественной войны, в Курской области. Об этом сообщили РИА Новости в подразделении инженерно-саперных войск.

«Саперы взяли под патронаж мемориалы в селах Погребки, Малая Локня, Кромские Быки», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, памятные места, созданные в честь павших героев ВОВ, сильно пострадали во время вторжения ВСУ в регион. На данный момент российские бойцы разгребают завалы и наводят порядок на прилегающей к памятникам территории.

До этого врио губернатора Курской области Александр Хинштейн высказался о восстановлении освобожденного от украинских оккупантов региона. По его словам, чтобы восстановить приграничные районы, необходимо оценить объем работ и распределить расходы на федеральном и муниципальном уровнях.

Хинштейн отметил, что Курская область, оказавшаяся в тяжелейших условиях, рассчитывает на помощь других регионов страны, так как в одиночку быстро не справиться с последствиями вторжения ВСУ.

Ранее военблогер заявил, что вернувшиеся в свои дома жители Курской области мешают военным.

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Атаки на Курскую область
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