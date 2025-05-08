США перебросили бомбардировщики на авиабазу Диего-Гарсия

США перебросили несколько стратегических бомбардировщиков В-52 на авиабазу Диего-Гарсия в Индийском океане. Об этом сообщило издание Air and Space Forces Magazine.

«Несколько дней назад B-52 направились в Диего-Гарсию, а спутниковые снимки, опубликованные наблюдателями за самолетами, показывают бомбардировщики на взлетно-посадочной полосе рядом с B-2, прибывшими туда в конце марта», — говорится в материале.

Командование ВВС не стало комментировать информацию о местонахождении самолетов.

«Командование регулярно проводит глобальные операции в координации с другими боевыми командованиями, службами и участвующими правительственными учреждениями США для сдерживания, обнаружения и, при необходимости, отражения стратегических атак против Соединенных Штатов и их союзников. В целях обеспечения оперативной безопасности мы не обсуждаем детали учений или операций», — говорится в заявлении.

Бомбардировщики B-2, находящиеся на Диего-Гарсия, участвовали в авиаударах по хуситам в Йемене.

При этом издание подчеркивает, что развертывание бомбардировочной оперативной группы необязательно предвещает наступательные операции. Чаще всего самолеты принимают участие в учениях, совместных тренировках с союзниками и демонстрируют возможности американской авиации.

4 мая сообщалось, что США нанесли удары по оружейным складам хуситов в Сане.

Ранее в США заявили о производстве новой ядерной бомбы.