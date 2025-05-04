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США нанесли удары по оружейным складам хуситов в Сане

Al Arabiya: США атаковали склады с оружием хуситов в Сане
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Михаил Фомичев/РИА Новости

Армия США атаковала объекты йеменских хуситов из мятежного движения «Ансар Аллах» на юге Саны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Вооруженные силы США нанесли минимум три удара с воздуха по оружейным складам хуситов, отметило агентство.

15 марта президент США Дональд Трамп отдал приказ вооруженным силам страны начать военные действия против хуситов в Йемене. Он заявил, что военная операция призвана защитить американские судоходные, воздушные и военно-морские активы, а также восстановить свободу судоходства. Кроме того, американский лидер призвал Иран прекратить поддержку хуситов и не угрожать «американскому населению и их президенту». Вскоре после этого стало известно об ударах США и Британии по Йемену.

На фоне войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа хуситы с начала октября 2023 года начали атаковать коммерческие и военные суда в Красном море. Для этих целей используются беспилотники и ракеты. Йеменские повстанцы утверждают, что их целью являются только суда, заходящие в израильские порты, или те, владельцы которых связаны с Израилем. Однако их действия начали мешать международному судоходству.

Ранее Трамп обвинил Иран в координации атак йеменских хуситов.

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Удары США по хуситам
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