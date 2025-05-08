Воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) британский наемник Кристофер Гаррет, который был заочно приговорен в Донецкой народной республике к 14,5 года колонии строгого режима, ликвидирован недалеко от Изюма Харьковской области. Об этом пишет газета Telegraph.

В публикации говорится, что наемник находился в городе для помощи в разминировании и был ликвидирован в результате «инцидента» на востоке страны. Журналисты отметили, что за день до этого солдат получил серьезные ранения. Помимо этого, на территории города был уничтожен еще один наемник.

Позже на Украине начали расследование по факту инцидента.

До этого бойцы 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса нашли у ликвидированных в Курской области украинских военнослужащих и иностранных наемников шевроны с нацистской символикой.

7 мая сообщалось, что Следственный комитет завел почти свыше 7 тыс. уголовных дел из-за преступлений украинских властей. Уточняется, что за последние два месяца были рассмотрены уголовные дела против 23 наемников-иностранцев, прибывших из Грузии, Британии, Франции, Колумбии, Финляндии, Бразилии, Уругвая, Бельгии и Швеции.

Ранее в Курской области нашли смартфон украинского вербовщика.