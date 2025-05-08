Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Приговоренного к колонии в ДНР британского наемника ликвидировали возле Изюма

Telegraph: под Изюмом ликвидировали британского наемника, воевавшего в ВСУ
close
Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) британский наемник Кристофер Гаррет, который был заочно приговорен в Донецкой народной республике к 14,5 года колонии строгого режима, ликвидирован недалеко от Изюма Харьковской области. Об этом пишет газета Telegraph.

В публикации говорится, что наемник находился в городе для помощи в разминировании и был ликвидирован в результате «инцидента» на востоке страны. Журналисты отметили, что за день до этого солдат получил серьезные ранения. Помимо этого, на территории города был уничтожен еще один наемник.

Позже на Украине начали расследование по факту инцидента.

До этого бойцы 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса нашли у ликвидированных в Курской области украинских военнослужащих и иностранных наемников шевроны с нацистской символикой.

7 мая сообщалось, что Следственный комитет завел почти свыше 7 тыс. уголовных дел из-за преступлений украинских властей. Уточняется, что за последние два месяца были рассмотрены уголовные дела против 23 наемников-иностранцев, прибывших из Грузии, Британии, Франции, Колумбии, Финляндии, Бразилии, Уругвая, Бельгии и Швеции.

Ранее в Курской области нашли смартфон украинского вербовщика.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами