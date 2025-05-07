Следственный комитет завел почти свыше 7 тыс. уголовных дел из-за преступлений украинских властей. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Первый заместитель председателя СКР Кабурнеев озвучил общие данные о работе ведомства по этому направлению. Всего возбуждено 6999 уголовных дел. С 2014 года пострадали 25 310 мирных жителей», — сообщил на выездном заседании в Донецке первый заместитель председателя СК Эдуард Кабурнеев.

Уточняется, что за последние два месяца были рассмотрены уголовные дела против 23 наемников-иностранцев, прибывших из Грузии, Британии, Франции, Колумбии, Финляндии, Бразилии, Уругвая, Бельгии и Швеции.

Также в ФСБ сообщили, что на Украине действуют от 120 до 150 мошеннических кол-центров.

В ФСБ подсчитали, что в 2024 году было зарегистрировано более 640 тыс. мошеннических преступлений, совокупный ущерб от которых составил не менее 170 млрд рублей.

До этого украинские военные обстреляли Горловку в ДНР.