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В Следственном комитете рассказали, сколько заведено дел по преступлениям ВСУ

СК завел почти 7 тыс. уголовных дел из-за преступлений украинских властей
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Следственный комитет РФ

Следственный комитет завел почти свыше 7 тыс. уголовных дел из-за преступлений украинских властей. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Первый заместитель председателя СКР Кабурнеев озвучил общие данные о работе ведомства по этому направлению. Всего возбуждено 6999 уголовных дел. С 2014 года пострадали 25 310 мирных жителей», — сообщил на выездном заседании в Донецке первый заместитель председателя СК Эдуард Кабурнеев.

Уточняется, что за последние два месяца были рассмотрены уголовные дела против 23 наемников-иностранцев, прибывших из Грузии, Британии, Франции, Колумбии, Финляндии, Бразилии, Уругвая, Бельгии и Швеции.

Также в ФСБ сообщили, что на Украине действуют от 120 до 150 мошеннических кол-центров.

В ФСБ подсчитали, что в 2024 году было зарегистрировано более 640 тыс. мошеннических преступлений, совокупный ущерб от которых составил не менее 170 млрд рублей.

До этого украинские военные обстреляли Горловку в ДНР.

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