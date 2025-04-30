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В Курской области нашли смартфон украинского вербовщика

В Горнале нашли смартфон с материалами по вербовке боевиков в ВСУ
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Shutterstock/FOTODOM

В населенном пункте Горналь Курской области российские военные нашли смартфон украинского боевика с сохранившимися в нем материалами по вербовке в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

«В захваченном в Горнале в Курской области смартфоне украинского террориста обнаружены пропагандистские материалы, свидетельствующие о массовой вербовке боевиков ВСУ», — сообщил представитель группировки войск «Север».

В памяти мобильного устройства обнаружены сообщения из рассылок вербовочных служб разных силовых подразделений Украины.

В середине апреля сообщалось, что центры рекрутинга ВСУ получили право вербовать наемников в украинскую армию за рубежом и доставлять их в зону боевых действий.

15 апреля сообщалось, что с начала вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область были ликвидированы более 4,7 тыс. иностранных наемников, воюющих на украинской стороне.

Ранее пленный украинец рассказал о вербовке в ВСУ под угрозой пыток заключенных.

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