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Марочко заявил, что российские военные в ЛНР прекратили активные боевые действия

Марочко: военных РФ уведомили о требованиях соблюдения перемирия
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российских военнослужащих в ЛНР уведомили о требованиях о необходимости соблюдения перемирия с 8 до 11 мая. Об этом заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, подразделения, соединения и воинские части РФ, находящиеся на линии боевого соприкосновения, выполнили приказ и прекратили активные боевые действия. Проведен ряд мероприятий по соблюдению режима прекращения огня.

«Личному составу под подпись доведено требование: с 00:00 мск с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая прекращаются любые боевые действия», — сказал Марочко, отметив, что соблюдение режима прекращения огня ВС РФ не должно идти в ущерб обороноспособности.

Военный эксперт добавил, что на любые провокации со стороны ВСУ российские военные должны давать адекватный ответ.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее Зеленский заявил, что предложение Украины о перемирии остается в силе.

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