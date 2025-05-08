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В пакистанском городе Лахор раздались взрывы

Samaa TV: в Лахоре в Пакистане произошло несколько взрывов
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Bisimchi

В пакистанском городе Лахор, административном центре провинции Пенджаб, произошло несколько взрывов. Об этом, ссылаясь на источники в полиции и местных жителей, сообщает телеканал Samaa TV.

Взрывы были слышны на шоссе Уолтон в городских районах Гопал-Нагар и Насирабад недалеко от аэропорта. По сведениям, полученным из полиции, там упал индийский беспилотник, который был заглушен с помощью системы радиоэлектронной борьбы. Разведывательный дрон размером примерно от 1,5 до 1,8 метра управлялся с территории Индии.

По словам горожан, два взрыва также раздались в центральном районе Аскари 5. Кроме того, из здания военно-морского колледжа поднимался дым.

Местные жители сообщили о двух громких взрывах около Askari 5 в Лахоре, а также о дыме, поднимающемся из Военно-морского колледжа.

В настоящее время на места взрывов прибыли спасатели и полиция.

8 мая сообщалось, что Пакистан в ночь на четверг открыл огонь на линии контроля в индийской союзной территории Джамму и Кашмир.

Ранее политолог рассказал, решатся ли Индия и Пакистан применить ядерное оружие.

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Конфликт Индии и Пакистана
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