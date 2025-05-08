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КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

«Рёнхап»: Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты
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Russian Defence Ministry/Global Look Press

Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом пишет агентство «Рёнхап».

В настоящее время комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи анализирует характеристики ракеты, ее тип и дальность полета, отметило издание.

21 марта сообщалось, что Северная Корея провела испытательный запуск новой ракеты противовоздушной обороны. На испытаниях вооружения присутствовали лидер КНДР Ким Чен Ын и главные лица военного комитета ЦК Трудовой партии Кореи.

До этого стало известно, что Северная Корея замаскировала площадку для запуска межконтинентальных баллистических ракет под гольф-клуб. По информации The Telegraph, до прошлого года на этом месте находился зимний дворец Ким Чен Ына, известный как резиденция Рёкпо, расположенный в густом лесу примерно в 30 километрах к юго-востоку от столицы Пхеньяна. Комплекс был недавно снесен и заменен рядом новых сооружений, дорог и, по всей видимости, гольф-полей.

Более детальное изучение объектов с использованием ближнеинфракционных изображений в ходе строительства показало, что поля были усилены бетонными основаниями в июне, а в августе был добавлен тонкий слой почвы.

Ранее сестра Ким Чен Ына рекомендовала США не провоцировать КНДР.

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