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ВСУ с вечера 6 мая запустили по территории РФ 447 дронов и ракет

447 дронов и ракет: в России заявили о самой массовой атаке ВСУ с начала СВО
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Efrem Lukatsky/AP

С вечера 6 мая украинские военные запустили по территории России немногим менее 500 беспилотников и ракет. Об этом сообщил Telegram-канал «Воевода вещает».

«Самая массовая атака. Имеющиеся мощности по производству не позволяют делать такое количество в одночасье. Враг готовился, копил силы. Скорее всего, массовые атаки продолжатся все выходные», — говорится в сообщении.

Военный блогер назвал данную атаку самой крупной за все время боевых действий.

Днем 7 мая Минобороны России сообщило, что за прошедшие сутки над регионами были уничтожены 524 БПЛА самолетного типа Вооруженных сил Украины. Кроме того, российские системы противовоздушной обороны сбили пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», ликвидировали два снаряда от реактивных систем залпового огня HIMARS и шесть управляемых авиационных бомб JDAM.

Так, для ликвидации беспилотника в Подмосковье в небо был поднят вертолет Ка-52.

Ранее на подлете к Москве перехватили несколько украинских дронов.

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