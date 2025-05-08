Жителей Татарстана предупредили об угрозе атаки беспилотников

На территории Татарстана объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

Режим «Беспилотная опасность» на территории республики действует с 23:45 по московскому времени, говорится в рассылке ведомства.

Накануне днем Минобороны России сообщило, что за сутки над регионами были уничтожены 524 БПЛА самолетного типа Вооруженных сил Украины. Кроме того, российские системы противовоздушной обороны сбили пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», ликвидировали два снаряда от реактивных систем залпового огня HIMARS и шесть управляемых авиационных бомб JDAM.

В Кремле заявили, что Киев этими атаками демонстрирует свою склонность к террористическим действиям.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.