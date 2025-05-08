Министр обороны РФ не раскрыл, в какой одежде он будет 9 мая на Красной площади

Белоусов предпочел не отвечать на вопрос о своей одежде на параде Победы

Глава министерства обороны Российской Федерации Андрей Белоусов, отвечая на вопрос, в какой одежде он будет принимать парад Победы в Москве, предложил дождаться мероприятия. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналисты спросили Белоусова, в какой одежде, в военной форме или штатском, он будет 9 мая на Красной площади? На это министр обороны дал краткий ответ: «Увидите».

9 мая в Москве на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать 29 зарубежных лидеров. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. На мероприятие прибудут глава КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Лула да Силва, президент Сербии Александар Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, а также руководители большинства бывших республик СССР, внесших свой вклад в разгром нацистской Германии. Кроме того, приглашены ветераны из США, Израиля, Армении и Монголии.

Министр обороны России также сообщал, что для участия в параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств, в том числе семи стран бывшего Советского Союза.

Ранее Песков рассказал о загруженности Путина в дни празднования 80-летия Победы.